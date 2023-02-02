Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о строительстве 60-этажного небоскреба в городе

Проект строительства высотки в Новосибирске активно обсуждается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инициативу строительства в городе 60-этажного небоскреба. На эту тему градоначальник высказался на встрече с журналистами 2 февраля.

По словам главы Новосибирска, данный проект активно обсуждается. Но есть много вопросов, которые предстоит решить.

− Вопросы связаны не только с землей, но и с небом. Однако мы знаем, что такие высотки возводятся в других городах, соответственно, технические решения будут найдены, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Градоначальник вспомнил, как ранее новосибирцы переживали из-за строительства зданий выше 20 этажей. Однако, как отметил мэр, эти многоэтажки успешно функционируют.

Напомним, высотку хотят построить в Октябрьском районе Новосибирска. Старт работам планируют дать в 2023 году.

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