Первый небоскреб могут начать строить в Новосибирске в 2023 году

Высотку хотят построить в Октябрьском районе Новосибирска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году в Новосибирске могут начать строить первый небоскреб. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил глава Министерства строительства региона Алексей Колмаков.
Высотку хотят построить в Октябрьском районе Новосибирска. В здании будет 60 этажей.
− Планируем помочь нашим застройщикам реализовать идею строительства небоскреба в этом году. Мы сейчас решаем этот вопрос с Росавиацией – чтобы здание не мешало полетам, − подчеркнул Алексей Колмаков.
Министр добавил, что несколько хороших фирм уже выразили готовность взяться за дело. В настоящий момент максимальная высотность домов в Новосибирске составляет 37 этажей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников заявил о планах на строительство небоскреба в городе.
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