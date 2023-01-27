Первый небоскреб могут начать строить в Новосибирске в 2023 году

Высотку хотят построить в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Новосибирске могут начать строить первый небоскреб. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил глава Министерства строительства региона Алексей Колмаков.

Высотку хотят построить в Октябрьском районе Новосибирска. В здании будет 60 этажей.

− Планируем помочь нашим застройщикам реализовать идею строительства небоскреба в этом году. Мы сейчас решаем этот вопрос с Росавиацией – чтобы здание не мешало полетам, − подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр добавил, что несколько хороших фирм уже выразили готовность взяться за дело. В настоящий момент максимальная высотность домов в Новосибирске составляет 37 этажей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников заявил о планах на строительство небоскреба в городе.

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