Губернатор Новосибирской области заявил о планах на строительство небоскреба в городе

В Новосибирске могут появиться небоскребы. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В будущем в столице Сибири могут возвести небоскребы. Об этом в прямом эфире на телеканале ОТС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как отметил глава региона, в целом облик Новосибирска сформировался. Преимущественно в стиле конструктивизма, однако есть и деревянные дома, и современные здания.

– В прошлый год я встречался с застройщиками. Бросил им вызов, сказал: «В таком городе, как Новосибирск, хоть один, но точно небоскреб должен появиться». Я слышал, что у отдельных бизнесменов уже есть такие планы. Не буду пока секретов раскрывать, пусть они сами это сделают, – заметил Андрей Травников.

Напомним, ранее губернатор рассказывал о планах построить платформу электрички «Университетская» рядом с Академгородком.

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