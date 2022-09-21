Губернатор НСО Андрей Травников сообщил о планах построить платформу электрички «Университетская»

Губернатор НСО Андрей Травников анонсировал строительство платформы электрички «Университетская». Фото: Анна ПАШАГИНА

Платформу электрички «Университетская» планируют построить в Новосибирске. Об этом в среду, 21 сентября, в эфире телеканала ОТС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что в ближайшие месяцы необходимо перевести временную платформу в «Пригородных просторах» в стационарный формат пересадочного узла. По словам губернатора, эксперимент по «Городской электричке» увенчался успехом.

В планах начать строить платформу «Университетская».

− Следующая платформа, которую мы планируем построить – «Университетская», рядом с Академгородком, − заявил Андрей Травников.

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