ГИБДД установит 50 новых камер на дорогах Новосибирской области

На дорогах Новосибирской области установят около 50 комплексов фото- и видеофиксации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Новосибирской области установят около 50 комплексов фото- и видеофиксации. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Александр Бабенков.

− Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году, − отметил Александр Бабенков.

В 2022 году в регионе работали 230 комплексов фиксации нарушений. Новые камеры планируют установить в мае этого года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 255 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2022 году.

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