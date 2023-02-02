ГИБДД установит 50 новых камер на дорогах Новосибирской области

На дорогах Новосибирской области установят около 50 комплексов фото- и видеофиксации.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На дорогах Новосибирской области установят около 50 комплексов фото- и видеофиксации. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Александр Бабенков.
− Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году, − отметил Александр Бабенков.
В 2022 году в регионе работали 230 комплексов фиксации нарушений. Новые камеры планируют установить в мае этого года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 255 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2022 году.
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