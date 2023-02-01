На дорогах Новосибирской области в ДТП погибли 255 человек

255 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2022 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
255 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области. Статистика приведена за 2022 год, сообщил на пресс-конференции 1 февраля начальник управления ГИБДД России по НСО Александр Бабенков.
Всего в прошлом году произошло 2175 аварий. В них травмы различной степени тяжести получили 2723 человека.
− Количество происшествий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%, количество раненных – на 29%. Смертность на дороге уменьшилась на 1,9%, − рассказал Александр Бабенков.
В Новосибирской области выросло количество аварий с участием пьяных водителей. Инспекторам удалось поймать около 10 тысяч нетрезвых новосибирцев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские полицейские за три дня поймали 16 пьяных водителей.
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