Новосибирские полицейские за три дня поймали 16 пьяных водителей

16 пьяных водителей поймали в Новосибирске за три дня. Фото: Госавтоинспекция по НСО

16 пьяных водителей поймали в Новосибирске за три дня. Об итогах мероприятия «Нетрезвый водитель» рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Нарушителей ловили в период с 27 по 30 января. В итоге восемь человек понесут наказание за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, шесть − за отказ от прохождения медосвидетельствования. Двоих ждет уголовная ответственность за то, что они повторно сели за руль после распития спиртного.

− Также было зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, из них три с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим водителем, − сообщили в Госавтоинспекции.

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