Следователи объяснили причину обысков у главы Краснозерского района в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуют дело о передаче непригодного для проживания дома малообеспеченной семье. Фото: Администрация Краснозерского района.

Обыски в кабинете главы администрации Краснозерского района Оксаны Семеновой были связаны с уголовным делом в отношении ее заместителя. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

– Для установления всех обстоятельств проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Заместителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он купил дом для передачи малообеспеченным семьям, но не провел необходимую экспертизу и внес ложную информацию в единый государственный реестр.

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