Следователи объяснили причину обысков у главы Краснозерского района в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуют дело о передаче непригодного для проживания дома малообеспеченной семье. Фото: Администрация Краснозерского района.
Обыски в кабинете главы администрации Краснозерского района Оксаны Семеновой были связаны с уголовным делом в отношении ее заместителя. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
– Для установления всех обстоятельств проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
Заместителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он купил дом для передачи малообеспеченным семьям, но не провел необходимую экспертизу и внес ложную информацию в единый государственный реестр.
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