Причиной обысков стало уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна причина обысков у главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. Напомним, силовики наведались к ней в кабинет в среду, 1 февраля.

— Обыски связаны с уголовным делом по статье 285.3 УК РФ (Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), — пояснил источник КП-Новосибирск.

В январе был задержан заместитель главы администрации Краснозерского района. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы он купил жилой дом для передачи малообеспеченным семьям, не проведя необходимую экспертизу.

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Об этом стало известно 1 февраля (подробнее).

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