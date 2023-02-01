Причиной обысков стало уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стала известна причина обысков у главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. Напомним, силовики наведались к ней в кабинет в среду, 1 февраля.
— Обыски связаны с уголовным делом по статье 285.3 УК РФ (Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), — пояснил источник КП-Новосибирск.
В январе был задержан заместитель главы администрации Краснозерского района. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы он купил жилой дом для передачи малообеспеченным семьям, не проведя необходимую экспертизу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области прошли обыски
Об этом стало известно 1 февраля (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер