В кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области прошли обыски

У главы Краснозерского района прошли обыски.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой прошли обыски. Это случилось в среду, 1 февраля.
— Обыски действительно прошли, возможно, будут еще, — сообщил источник КП-Новосибирск.
Напомним, в начале января 2023 года задержали заместителя главы администрации Краснозерского района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, летом 2022 года без проведения экспертизы приобрел жилой дом для его последующей передачи малообеспеченным семьям.
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