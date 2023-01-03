Дом был непригоден дня жилья. Фото: "Народный Фронт Новосибирской области"

В Новосибирской области задержали замглавы администрации Красноозерского района. Его обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь и.о. главы Краснозерского района, летом 2022 года без проведения экспертизы приобрел жилой дом для его последующей передачи малообеспеченным семьям, - сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Изначально дома выглядел идеально. Фото: krasnozerskoe.nso.ru

Здание нуждалось в ремонте, но его признали жилым и отдали многодетной семье. В декабре женщина обратилась в администрацию с просьбой признать дом не пригодным дня проживания.

Как рассказывали волонтеры из Народного фронта НСО в доме стены в трещинах, крыша дырявая. Его приходилось топить каждый день, но прогреть дом не получалось.

- В результате злоупотребления должностными полномочиями бюджету Новосибирской области и Краснозерского района был причинен имущественный вред на сумму около 6 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас замглавы задержан, а следователи готовятся выйти в суд, чтобы ему избрали меру пресечения.

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