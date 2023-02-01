«Бывает лишь раз в году»: смотрим сближение Венеры и Нептуна 15 февраля

Наблюдать сближение планет получится только при помощи телескопа.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
15 февраля новосибирцы смогут наблюдать красивое явление в небе: сближение Венеры и Нептуна. Выглядеть планеты будут как светящиеся точки.
— Сближение 15 февраля является самым тесным в этом году. Бывает оно один или два раза в год. Венера и Нептун окажутся на угловом расстоянии всего в одну сотую градуса, — сообщил КП-Новосибирск Олег Кашин.
Обычно увидеть сближение этих планет можно один или два раза в год. Но оценить красоту без телескопа не получится. Хотя Венеру прекрасно видно на безоблачном небе даже в городе, то Нептун невооруженным глазом не разглядеть.
Напомним, 31 января над Новосибирском можно было видеть сверхъяркий метеор.
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