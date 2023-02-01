«Бывает лишь раз в году»: смотрим сближение Венеры и Нептуна 15 февраля

Наблюдать сближение планет получится только при помощи телескопа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

15 февраля новосибирцы смогут наблюдать красивое явление в небе: сближение Венеры и Нептуна. Выглядеть планеты будут как светящиеся точки.

— Сближение 15 февраля является самым тесным в этом году. Бывает оно один или два раза в год. Венера и Нептун окажутся на угловом расстоянии всего в одну сотую градуса, — сообщил КП-Новосибирск Олег Кашин.

Обычно увидеть сближение этих планет можно один или два раза в год. Но оценить красоту без телескопа не получится. Хотя Венеру прекрасно видно на безоблачном небе даже в городе, то Нептун невооруженным глазом не разглядеть.

Напомним, 31 января над Новосибирском можно было видеть сверхъяркий метеор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы заметили в небе неопознанный летающий объект: объясняем, что это было

Новосибирцев удивил пролетевший по небу светящийся шар (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер