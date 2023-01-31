Новосибирцы заметили в небе неопознанный летающий объект: объясняем, что это было

Новосибирцы заметили в небе неопознанный летающий объект. Фото: Кадр из видео\"Электронный город"
Вечером во вторник, 31 января, новосибирцы заметили в небе неопознанный летающий объект. С виду он был похож на очень яркую комету, появившуюся всего на несколько секунд.
Вполне вероятно, горожане могли наблюдать пролетавший над Красноярском метеор. Как пишут наши коллеги из КП-Красноярск, местные жители заметили его сегодня около восьми вечера. Люди говорят, что сначала услышали громкий звук, а потом их дома тряхнуло. Вечернее небо в это время озарило световой вспышкой.
Ученые объясняют: вероятнее всего, это был болид — метеор яркостью менее -4m (ярче, чем планета Венера), диаметром в 2-3 метра. По словам экспертов, небольшие небесные тела часто падают на Землю.
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