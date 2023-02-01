Андрею Травникову исполнилось 52 года: публикуем редкие фото губернатора Новосибирской области

Андрею Травникову исполнилось 52 года. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 1 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников празднует 52-летие. КП-Новосибирск публикует редкие фотографии главы региона.

Андрей Травников появился на свет в 1971 году в городе Череповец Вологодской области. С 1990 по 1992 годы он служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1998 году Андрей Александрович выпустился из Череповецкого государственного университета. Освоил специальность «Электропривод и автоматика». Затем Травников устроился на работу на Череповецкий металлургический комбинат. В 2006 году был назначен генеральным директором ООО «Электроремонт».

Андрей Травников в 2012 году. Фото: мэрия Череповца

В 2010 году Андрей Александрович стал первым заммэра Череповца. За период своей трудовой деятельности он занимал должности заместителя губернатора Вологодской области, первого заместителя губернатора Вологодской области, мэра Вологды.

Андрей Травников стал мэром Вологды в конце 2016 года. Фото: Ольга Кузнецова

− 6 октября 2017 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области, − говорится в биографии Андрея Травникова.

Андрей Травников неоднократно принимал участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Фото: правительство НСО

Губернатором НСО он стал 14 сентября 2018 года.

Что касается личной жизни, то у Андрея Александровича есть жена и двое детей.

У Травникова есть жена и двое детей. Фото: правительство НСО

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор НСО в свой день рождения будет работать.

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