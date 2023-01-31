Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, где будет праздновать свой день рождения

Андрею Травникову исполнится 52 года.
Фото: Александр ГЛУЗ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о праздновании своего дня рождения. Праздник у главы региона выпадает на рабочий день.
В среду, 1 февраля, Андрею Травникову исполнится 52 года. В свой день рождения губернатор не планирует отказываться от работы – он будет трудиться вместе с коллегами.
От обычного этот день будет отличать лишь огромное количество звонков с поздравлениями.
− За годы трудовой деятельности и жизни в телефоне набрались тысячи контактов. Конечно, будет много звонков, сообщений, буду стараться отвечать, и это потребует некоторого времени, − отметил в эфире телеканала ОТС Андрей Травников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер