Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, где будет праздновать свой день рождения

Андрею Травникову исполнится 52 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о праздновании своего дня рождения. Праздник у главы региона выпадает на рабочий день.

В среду, 1 февраля, Андрею Травникову исполнится 52 года. В свой день рождения губернатор не планирует отказываться от работы – он будет трудиться вместе с коллегами.

От обычного этот день будет отличать лишь огромное количество звонков с поздравлениями.

− За годы трудовой деятельности и жизни в телефоне набрались тысячи контактов. Конечно, будет много звонков, сообщений, буду стараться отвечать, и это потребует некоторого времени, − отметил в эфире телеканала ОТС Андрей Травников.

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