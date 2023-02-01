В прокуратуре обжаловали решение суда о компенсации экс-губернатору Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1 февраля прокуратура Новосибирской области обжаловала судебное решение о компенсации морального вреда экс-губернатору региона Василию Юрченко. Он был нанесен экс-главе в результате уголовного преследования. Ранее более 7 млн в пользу Юрченко взыскал Железнодорожный районный суд Новосибирска.

– В прокуратуре Железнодорожного района с решением суда не согласились. 1 февраля ведомство внесло апелляционное представление от отмене постановления суда, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Апелляцию рассмотрит Новосибирский областной суд.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Юрченко частично взыскал компенсацию за уголовное преследование.

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