Редкая зеленая комета ZTF подлетела совсем близко к Земле

Комета сейчас максимально яркая, а на следующие дни начнет тускнеть, удаляясь от Земли. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Комета C/2022 E3 (ZTF), самая интересная космическая гостья в этом году, подлетела к Земле на минимальное расстояние. После 2 февраля она начнет удаляться от нашей планеты, тускнеть на небосводе, но до 22 февраля зоркий глаз еще сможет ее различить.

— В ночь с 1 на 2 февраля комета пройдет через созвездие Жирафа, в котором нет звезд ярче 4 звездной величины. Этой ночью она достигнет максимальной яркости, — рассказала сотрудник планетария при СГУГиТ Виктория Дамм.

Комету нужно наблюдать за городом, где нет сильной засветки. С собой возьмите бинокль или телескоп. Кстати, увидеть ее зеленую голову невооруженным глазом невозможно, она проявляется только на профессиональных фотографиях.

Напомним, комету открыли в марте 2022 года. К Земле она приближается раз в 50 тысяч лет. В конце января новосибирский фотограф Алексей Поляков сфотографировал комету, попала она и в объектив телескопа системы Ричи—Кретьена.

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