В Новосибирске не хватает проектировщиков для продления метро

Для продления метро в Новосибирске не хватает проектировщиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для продления метро в Новосибирске не хватает проектировщиков. Об этом в эфире телеканала ОТС заявил губернатор НСО Андрей Травников.

− Главная проблема – дефицит качественных проектировщиков. С учетом того, что метрополитен − это такой специфический объект, проектировщики должны быть очень высокого класса, − объяснил Андрей Травников.

Глава региона отметил, что именно по этой причине актуализацию документации по Дзержинской линии до сих пор не завершили. Губернатор добавил – для решения проблемы необходимо создать команду специалистов.

Напомним, в первую очередь в городе хотят продлить Дзержинскую линию метро − от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с промежуточной станцией «Гусинобродская». На это может уйти более 20 миллиардов рублей.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о строительстве новых станций метро.

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