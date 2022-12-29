Мэр Новосибирска Локоть рассказал о строительстве новых станций метро. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о строительстве новых станций метро. По его словам, сначала необходимо пройти экспертизу по проектно-сметной документации Дзержинской линии метро, а уже потом можно говорить о строительстве и финансировании.

— У нас есть проект Дзержинской линии. У нас есть ПСД. Осталось пройти экспертизу по имеющейся документации. А уже потом можно добиваться финансирования. И здесь мы надеемся на поддержку федерального центра, — ранее рассказывал мэр КП-Новосибирск.

Напомним, что продление Дзержинской линии метро оценивается в 20,4 миллиарда рублей без учета стоимости строительства электродепо «Волочаевское». Его стоимость равняется 10 миллиардам рублей.

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