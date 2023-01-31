Возмутительно! Манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке намяукал на надоевший снег

В Новосибирске манул Зеленогорск намяукал заклинание на прекращение снегопада. Фото: стоп-кадры из видео Сергея Ильтякова.

Новосибирский фотограф Сергей Ильтяков снял на видео разговоры манула с падающим снегом. Котик Зеленогорск из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило удивил посетителей своим голосом.

Большой и пушистый кот сидел в своем вольере среди сугробов, как вдруг принялся громко «мявкать» на непрекращающийся снегопад. Манул раздувал шерстку и мяукал, хотя эти звуки можно спутать с кряканьем уток.

Видео было снято в снежную субботу, 28 января. Напомним, тогда весь Новосибирск завалило рекордным количеством снега.

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