Рекорд побит! Таких снегопадов в Новосибирске не было больше 100 лет

Только за последние десять дней в Новосибирске выпало осадков вдвое больше нормы. Фото: Татьяна КОЛЕСНИКОВА.

На этих выходных Новосибирск завалило снегом: водители из-за него стояли в пробках, пешеходы в нем утопали, а сугробы выросли выше человеческого роста. Если вам кажется, что такой снежной зимы у нас еще не было, то доля правды в ваших ощущениях есть.

— Когда у нас случаются какие-либо рекорды, они всегда сравниваются с показаниями метеостанции Огурцово в поселке Элитном. 28 января этого выпало 14 миллиметров осадков за сутки. Что побило рекорд 1914 года — тогда в этот день выпало 4 миллиметра осадков. Поэтому, если следующие годы будут более снежные, они будут сравниваться с нынешним годом. Но уточняю: это — только рекорды за сутки, за конкретную дату. Каким был весь месяц, более снежным, чем в предыдущие годы, или менее, мы скажем только когда закончится январь, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Некоторые сугробы выше человека. Фото: Татьяна КОЛЕСНИКОВА.

Благо, отсчета синоптиков осталось ждать недолго. И, судя по всему, январь 2023 имеет все шансы выйти в лидеры пятилетки по высоте сугробов. В городе за третью январскую декаду текущего года выпало 28 миллиметров осадков. При этом норма — только 8. Станция Огурцово тоже не отстает: обычно она фиксировала только 25 миллиметров осадков в январе, а в нынешнем месяце показала целых 51!

Кстати, для тех, кто не может сопоставить такие маленькие числа с гигантскими сугробами, специалист поясняет: в миллиметрах мерят высоту слоя воды на одном квадратном метре, которая получается из растопленного снега, выпавшего за день поверх того, что уже лежит на земле. И выходит уже не так мало: 14 миллиметров — это 14 литров воды на квадратный метр! Столько влаги может и к паводку привести… Впрочем, пока метеорологи с прогнозами на весну не спешат.

Снег в Новосибирске идет уже третий день. Фото: Татьяна КОЛЕСНИКОВА.

— Это можно сказать только по погоде в феврале и марте. Погоду в феврале пока прогнозируем на 1-2 градуса выше нормы, но все может поменяться. Еще здесь надо смотреть, сколько запасов воды есть снеге, ведь при оттепелях он оседает, как рано началась зима и когда она закончилась... Факторов много. Гидрологи обычно делают расчет по итогам экспедиции в Республику Алтай, в которую отправляются каждую весну, ведь вода в Оби и других реках приходит с алтайских гор, — говорит Наталья Кичанова.

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