До нового терминала новосибирского Толмачево запустят городскую электричку

Городскую электричку планируют запустить до нового терминала Толмачево в Новосибирске. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Городскую электричку планируют запустить до нового терминала Толмачево в Новосибирске. Этот вопрос активно обсуждается с РЖД.

Как подчеркнул в эфире телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников, речи о запуске аэроэкспресса не идет. Развивать будут именно городскую электричку.

− Мы обсуждали с ОАО «РЖД» продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией Аэропорт Толмачево. И это абсолютно реально, − заявил губернатор.

Глава региона отметил, что для этого необходимо решить вопрос, касающийся строительства второго пролета железнодорожного моста.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор НСО Андрей Травников высказался о накрывшем Новосибирск снегопаде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber