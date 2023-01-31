До нового терминала новосибирского Толмачево запустят городскую электричку

Городскую электричку планируют запустить до нового терминала Толмачево в Новосибирске.
Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
Городскую электричку планируют запустить до нового терминала Толмачево в Новосибирске. Этот вопрос активно обсуждается с РЖД.
Как подчеркнул в эфире телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников, речи о запуске аэроэкспресса не идет. Развивать будут именно городскую электричку.
− Мы обсуждали с ОАО «РЖД» продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией Аэропорт Толмачево. И это абсолютно реально, − заявил губернатор.
Глава региона отметил, что для этого необходимо решить вопрос, касающийся строительства второго пролета железнодорожного моста.
Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор НСО Андрей Травников высказался о накрывшем Новосибирск снегопаде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер