«К зиме нужно готовиться»: губернатор Андрей Травников назвал ситуацию со снегопадами в Новосибирске чрезвычайной

Губернатор НСО Андрей Травников высказался о накрывшем Новосибирск снегопаде. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Губернатор НСО Андрей Травников высказался о снегопаде, который накрыл Новосибирск в конце прошлой недели и превратил дороги в снежное месиво. Глава региона назвал ситуацию чрезвычайной.

В прошлую пятницу губернатор посетил Иркутск в рамках служебной командировки. Он обратил внимание на то, что улицы города были почищены. Но, по словам Андрея Травникова, зима там практически бесснежная.

− Тот снегопад, с которым Новосибирск столкнулся… Даже невооруженным взглядом видно, что это на уровне нестандартной, чрезвычайной ситуации. Конечно же, городские службы это не оправдывает. К зиме нужно готовиться, − отметил глава Новосибирской области в эфире телеканала ОТС.

Губернатор добавил, что решил помочь Новосибирску справиться с последствиями непогоды.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников высказался об участии в выборах губернатора Новосибирской области.

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