Андрей Травников высказался об участии в выборах губернатора Новосибирской области

Андрей Травников признался, что решение уже принято. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос, будет ли он участвовать в следующих выборах главы региона. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОТС.

Андрей Травников признался, что решение уже принято.

− Определенное решение есть: и мое, и президента, но раньше времени я его озвучивать не буду, потому что есть другие задачи, − подчеркнул губернатор НСО.

Глава региона отметил, что сейчас внимание акцентировано на других важных вопросах. Среди них – помощь военнослужащим, а также решение вопросов социально-экономического развития.

К слову, единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников поручил Минтрансу и Минстрою помочь Новосибирску с уборкой снега.

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