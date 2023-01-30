Губернатор Андрей Травников поручил Минтрансу и Минстрою помочь Новосибирску с уборкой снега

С уборкой дорог Новосибирску помогут два министерства региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 30 января, губернатор Новосибирской области поручил Минтрансу и Минстрою региона помочь городу с уборкой дорог и вывозом снега. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона после доклада мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

– Ежесуточно работает от 400 до 500 единиц техники. Из них 111 – привлеченная техника. За неделю за пределы города вывезли 140 291 кубометр снега. На прошлой неделе – 107 тысяч. В среднем до 20 тысяч кубометров снега вывозят каждый день. Министерство транспорта нам помогает, несмотря на то, что у них свои проблемы по территориям области, – рассказал Анатолий Локоть.

Министр транспорта области Анатолий Костылевский на это заметил, что их техника сейчас задействована на федеральных и региональных дорогах.

– На некоторых региональных дорогах движение не в пример ниже, чем на основных трассах города Новосибирска, – ответил на это губернатор.

Андрей Травников поручил помочь со спецтехникой Новосибирску не только министерству транспорта, но и Минстрою региона, так как их техника тоже может быть задействована в уборке и вывозе снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber