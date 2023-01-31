В Новосибирске студенты НГУЭУ возвращаются в вуз после дистанционки

Студенты НГУЭУ возвращаются в вуз после дистанционки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Новосибирске студенты НГУЭУ, которые два дня учились на дистанционке из-за вспышки кори, возвращаются в вуз. Об этом 31 января сообщили на официальной странице учебного заведения «ВКонтакте».

С 1 февраля занятия будут проходить в очном формате.

− В связи с тем, что предварительный диагноз «корь» у одного из обучающихся не подтвердился, с 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме, − заявили в НГУЭУ.

При этом представители университета порекомендовали всем тем, кто не вакцинировался против кори, сдать анализы крови на антитела.

− Официально Роспотребнадзор не отозвал предписание. Поэтому доля неопределенности сохраняется, − рассказала КП-Новосибирск одна из студенток.

Ранее КП-Новосибирск писала, что студентов НГУЭУ начали массово вакцинировать. При этом сообщалось, что у одного учащегося подтвердилась корь.

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