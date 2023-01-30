«Диагноз подтвердился сегодня утром»: в Новосибирске студентов массово вакцинируют от опасного вируса

Пока вуз дает время всем поставить прививку и​ сдать тест на антитела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корь добралась до новосибирских вузов. На 30 и 31 января Новосибирский государственный университет экономики и управления полностью перешел на дистант. Но руководство пока заявляет: о вспышке говорить не приходится.

— Заразился всего один студент из 13 тысяч, у него диагноз подтвердился сегодня утром. Наш вуз не хочет допустить этой вспышки и заранее проводит мероприятия, которые должны предотвратить распространение кори, — рассказал КП-Новосибирск проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин.

Сейчас университет выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Для студентов, преподавателей и администрации организовали пункты вакцинации, а тех, кто поставил прививку в детстве, попросят приготовить прививочные сертификаты. Если есть медицинский отвод от прививки — его также предоставить.

— Мы вышли на дистант ненадолго, думаю, уже с 1 февраля все снова будут сидеть за партами. Пока нет оснований продлевать все это дело. Мы просто взяли два дня для того, чтобы обезопасить тех, кто находится в группе риска. С 14.00 до 16.00 у нас в вузе будет работать пункт приема, где можно самостоятельно сдать анализ крови на наличие антител, — заключил Ромашин.

Напомним, в Новосибирской области по последним данным выявили 95 случаев заражения корью, среди них 65 взрослых и 30 детей. Весной 2023 года начнется массовая вакцинация от кори, которая продлится до конца года.

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