Массовая вакцинация от кори в Новосибирской области продлится до 2024 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 30 января, стало известно, что массовая вакцинация от кори в Новосибирской области продлится до 2024 года. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.
По его словам, в регионе приняли постановление главного санитарного врача Российской Федерации о проведении в субъектах мероприятий по проведению подчищающей иммунизации против кори населения и трудовых мигрантов.
Известно, что непривитые сибиряки, в ходе подчищающей иммунизации, вакцину получат принудительно. Массовая вакцинация продлится до 31 декабря 2023 года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что студенты НГУЭУ перешли на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Обучающимся нужно предъявить сертификат о прививках, если его нет, надо сдать кровь на антитела к кори.
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