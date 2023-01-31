«До города добирались на попутках»: под Новосибирском рейсовый автобус застрял в снегу

Рейсовый автобус увяз в снегу под Новосибирском. Фото: Новости дня Каинск Барабинск.

В Куйбышевском районе Новосибирской области рейсовый автобус застрял в снегу. Инцидент произошел вечером 30 января, пассажирам пришлось искать возможности добраться до города Куйбышев самостоятельно. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Рейсовый автобус шёл из села Зоново в Куйбышев. Пассажиры до города добирались на попутках. До каких пор это будет продолжаться, не в первый раз уже такое, – анонимно рассказали подписчики сообщества.

В транспортном предприятии «Каинсктранс» уточнили, что сразу же после обращения отправили за людьми резервный автобус, однако никто не стал его ждать.

Напомним, ранее в Новосибирске сократили два автобусных маршрута из-за снежных завалов.

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