«Буксуют на конечных»: водители добились сокращения двух автобусных маршрутов из-за снежных завалов в Новосибирске

Автобусы выстроились на улице Печатников, возле временной конечной остановки. Фото: Маргарита Туркина.

В понедельник, 30 января, в Новосибирске сократили два автобусных маршрута в Советском районе. По просьбе водителей и приказу Новосибгортранса автобусы № 88 и № 23 не будут доезжать до остановки «ОРМЗ», пока в поселке Плановый не уберут снег.

Как сообщила КП-Новосибирск депутат Светлана Каверзина, маршрут продлится до остановки Бердышева. Там автобусы будут разворачиваться и ехать обратно.

– Поселок Плановый не чищен, там не то что автобусы, там легковые автомобили разъехаться не могут. Автобусы уже начинают на конечных буксовать. Ладно, просто машины в ДТП попадут, не дай бог. Но в автобусе в случае аварии будет больше пострадавших. Бабушка на выход подготовится, упадет, или ребенок, дети бегают в салоне, не держатся. И ответственность ляжет на водителя. Вину дорожных служб могут увидеть уже потом, – анонимно рассказал водитель одного из маршрутов.

Для решения вопроса глава Советского района направил на левый берег 2 дополнительные машины спецтехники.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала видео, как водители вытягивают из снега автобус № 88.

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