Новосибирцы вытолкали забуксовавший в снегу автобус №88

Автобус забуксовал на остановке «Баня» на ОбьГЭСе. Фото: стоп-кадр из видео Светланы Каверзиной

Жители Новосибирска вытолкали автобус №88, который застрял в снегу. Видео на своей странице «ВКонтакте» опубликовала депутат Светлана Каверзина.

Политик отметила, что автобус забуксовал на остановке «Баня» на ОбьГЭСе. Произошло это в субботу, 28 января.

Несколько мужчин-пассажиров вышли из салона и начали толкать автобус. Машина попала в колею и никак не могла продолжить движение.

Полоса была заблокирована, поэтому другим водителям пришлось ждать, пока автобус освободят из снежного плена.

Ранее КП-Новосибирск писала, что фура застряла посреди дороги в Советском районе.

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