В Новосибирске за неделю 51 человек получил травмы из-за гололеда

В Новосибирске более 50 человек травмировались на льду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю более полусотни новосибирцев получили травмы, поскользнувшись на льду. Об этом на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 31 января, сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

– Всего с 23 по 29 января от ЕДДС поступила информация по 51 адресу, из них 38 – территории многоквартирных домов. В тот же день были приняты меры по 23 домам, в течение недели были посыпаны и очищены все проходы в остальных 15, выдано 2 предостережения управляющим компаниям, – отметил Дмитрий Перязев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Анатолий Локоть поручил убрать и вывезти весь снег в городе до конца недели.

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