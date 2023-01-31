Мэр Новосибирска поручил убрать весь снег в городе до конца недели

Мэр Локоть поручил департаменту транспорта убрать весь снег до конца недели. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил убрать весь рекордный выпавший снег в городе до конца недели. Об этом градоначальник сообщил во вторник, 31 января, на аппаратном совещании.

Как доложил глава новосибирского департамента транспорта Константин Васильев, в течение недели удалось минимизировать проблемы, связанные с рекордным количеством выпавшего снега.

Общий объем вывезенного снега за январь – 814 тысяч кубических метров. При этом 45 тысяч кубометров снега убрали за 28 и 29 января. Среднесуточный выход спецтехники составил 453 единицы. При этом работали от 64 до 136 единиц привлеченной техники и около 105 дорожных рабочих.

– Отступление в виде того, что было рекордное выпадение снега, воспринимаю всегда очень «хорошо», так как звучит это как попытка оправдаться. Сколько бы снега ни выпало, задача перед нами остается прежней. Выпало больше снега – значит, больше должно быть вывезено. Суточный объем должен быть не менее 20 тысяч кубометров. Это требует интенсивной, круглосуточной работы, высокой организации. Трудно, когда снег идет несколько суток. Сегодня снег остановился. До конца недели привести город в нормативное состояние, – поручил Анатолий Локоть.

Он отметил, что на магистралях и в центре города асфальт виден, но так не везде. Мэр поручил отзываться на каждое обращение жителей по уборке города. Также будут проработаны вопросы по увеличению финансирования на уборку снега.

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