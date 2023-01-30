«Это создаст неудобства»: слабовидящие новосибирцы высказались против замены голосов дикторов в метрополитене

Слабовидящие новосибирцы высказались против замены голосов дикторов в метрополитене.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Слабовидящие новосибирцы возмутились заменой дикторов в городской подземке. По их словам, голоса не менялись с момента появления в Новосибирске метро. Люди привыкли к этим дикторам, и их замена может дезориентировать тех, кто плохо видит.
— Я, как и мои товарищи, у которых также проблемы со зрением, негативно относимся к замене голосов. Почему? Потому что привыкли к старым голосам, привыкли по ним ориентироваться в метро. Если заменить голоса на всех линиях метрополитена, это создаст неудобства, — рассказал КП-Новосибирск Марат Калыкулов — зять Раисы Томилиной — диктора, голосом которой сейчас говорит новосибирский метрополитен.
По его словам, не обязательно менять голоса дикторов на всех линиях и станциях. Было бы достаточно, если бы новые голоса был только на станции «Спортивная». Калыкулов уверен, что иное решение плохо скажется на здоровье людей, у которых есть проблемы со зрением.
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