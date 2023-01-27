Для новосибирского метро запишут голоса новых дикторов

В новосибирском метро зазвучат новые голоса.

В Новосибирском метро зазвучат голоса новых дикторов. Их запишут специально для станции метро «Спортивная». Выбирать подходящие голоса будет специальная служба метрополитена.

— Пробуем записать голоса на нашем оборудовании, чтобы донести правильную интонацию, чтобы пассажиры воспринимали их как доброе пожелание, цитируют «Вести Новосибирск» заместителя начальника службы подвижного состава по ремонту Новосибирского метрополитена Вадима Мироманова.

В Новосибирске станции метро озвучиваются мужскими и женскими голосами. Такая традиция присутствует во всех метрополитенах мира: она призвана упрощать перемещение по городу для слабовидящих людей. Так, в нашем городе мужской голос объявляет станции от «Площади Маркса» до «Заельцовской», а женский — в обратном направлении.

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