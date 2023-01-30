Девочка смогла отбить телефон у грабителя. Фото: скриншот из видео

КП-Новосибирск публикует кадры с камеры видеонаблюдения, как хрупкая 17-летняя школьница из Новосибирска отбилась от грабителя. Напомним, что инцидент произошел в Советском районе 15 декабря. Девочка вышла на автобусной остановке и отправилась домой. В этот момент на нее набросился мужчина.

На кадрах видно, как грабитель во всем черном зашел за остановку. В этот момент школьница вышла вслед за ним из автобуса. Девочка сделала пару шагов и… мужчина напал на нее. Грабитель попытался выхватить из ее рук телефон, а школьница упала, крепко сжимая смартфон в руках. Хрупкая девочка не растерялась и схватила преступника за ногу, применив болевой прием. Горе-грабитель вырвался и убежал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту ЧП в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

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