«Не ожидал, что подросток даст отпор»: в Новосибирске 16-летняя девочка избила вора, защищая украденный телефон

В Новосибирске девочка избила вора, который попытался украсть у нее телефон. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на ОбьГЭСе 16-летняя девочка дала отпор вору, который украл у нее телефон. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

В полицию обратилась ее мама, рассказав, что инцидент произошел на остановке «Ветлужская» 15 декабря. Вор обратил внимание на девочку с телефоном еще в автобусе, вышел чуть раньше нее и спрятался за остановкой.

– Затем он догнал потерпевшую и отобрал у нее мобильный телефон. Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил похищенное и скрылся, – сообщили в ведомстве.

Боевая девочка схватила грабителя за ногу и применила боевой прием. Он выбросил телефон и убежал. В полиции установили, что злоумышленник – 40-летний житель Советского района – раньше был судим за кражу. Теперь его арестовали и возбудили уголовное дело о грабеже. По статье мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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