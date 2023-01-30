42-летняя сотрудница СО РАН в Новосибирске пострадала при взрыве в лаборатории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 30 января, СМИ сообщили о взрыве в лаборатории СО РАН в Новосибирске. В результате ЧП пострадала 42-летняя сотрудница. В институте КП-Новосибирск пояснили, как такового взрыва не было.

Известно, что сотрудница работала с азотом. Из-за нагрева жидкий азот превратился в газообразный и выбросил крышку, которая прикрывала термос. Крышку отбросило в женщину.

Напомним, что в результате инцидента лаборантке повредило губы и зуб. Также у нее было подозрение на сотрясение головного мозга, оно не подтвердилось. Госпитализация ей не потребовалась.

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