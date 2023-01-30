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НовостиПроисшествия30 января 2023 6:44

Стали известны подробности ЧП в лаборатории СО РАН в Новосибирске, где пострадала сотрудница

Лаборантку доставили в городскую больницу №34
Анастасия ХРОМЫХ
Пострадавшую лаборантку госпитализировали.

Пострадавшую лаборантку госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН произошло ЧП. Одна из сотрудниц пострадала при выполнении лабораторных работ. «Навигатор» рассказал, какие травмы получила женщина.

Стало известно, что лаборантка работала с азотом. В какой-то момент произошел хлопок.

− В результате лаборантка получила травмы: рваную рану губы, повреждение зубов и подозрение на сотрясение головного мозга, − отметили в публикации.

Пострадавшую доставили в городскую больницу №34.

Напомним, ЧП произошло 26 января. В пресс-службе института пояснили, что взрыва в лаборатории не было.

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