В новосибирском институте СО РАН опровергли взрыв в лаборатории, из-за которого пострадала сотрудница

В Новосибирске пострадала сотрудница лаборатории института СО РАН. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудница Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН пострадала при выполнении лабораторных работ. Инцидент произошел 26 января. В пресс-службе института КП-Новосибирск пояснили, что взрыва в лаборатории не было.

– Там взрыва никакого не было. Все преувеличено. В тот день меня не было на работе, не могу точно рассказать, что случилось, но ничего серьезного точно не произошло. И серьезных травм сотрудница тоже не получила, – рассказали КП-Новосибирск в ИХБФМ СО РАН.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Венгеровском районе в субботу взрыв газа уничтожил гараж и автомобиль.

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