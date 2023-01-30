Под Новосибирском взрыв газа уничтожил гараж и машину.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Новосибирской области в одном из гаражей взорвался газ. Случилось ЧП в Венгеровском районе в субботу, 28 января. Об инциденте сообщили в понедельник, 30 января, на оперативном совещании в правительстве.
– Произошел хлопок газовоздушной смеси в гараже из-за разгерметизации газобаллонного автомобильного оборудования, – уточнил на оперативном совещании руководитель регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
По его словам, в результате ЧП гараж разрушился, а машина, которая была внутри, сгорела. Пострадавших нет.
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