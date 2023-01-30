«Боялся собственную мать»: стало известно содержание предсмертной записки погибшего студента НГТУ

Стало известно содержание предсмертной записки погибшего студента НГТУ. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

18-летний студент, которого нашли мертвым в Новосибирском районе, оставил предсмертную записку для друзей и родственников. КП-Новосибирск выяснили, что в ней написал парень.

– Думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту, – написал умерший студент.

В послании парень обращался к матери и отчиму. Он признался, что родители не уделяли ему должного внимания и игнорировали его душевные переживания.

– Это настолько нужно не уделять внимание ребёнку, чтобы он боялся собственную мать, скрывал от родителей свои настоящие интересы и вкусы, так при этом несколько лет разрабатывал план, как от них съехать? – говорится в записке.

Известно, что послание парень опубликовал 11 января, в день своего исчезновения. На странице в соцсети уточнил, что написал записку еще летом.

Тело парня обнаружили 28 января. В случившемся разбираются следователи.

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