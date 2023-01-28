Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево планируют открыть в феврале

В Новосибирске в феврале откроют новый терминал аэропорта. Фото: Предоставлено Алексеем.

В Новосибирске уже в следующем месяце заработает реконструированный терминал аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта, открытие запланировано на 9 февраля.

Официально об открытии обещают рассказать в начале следующей недели.

Напомним, в июле прошлого года терминал для внутренних авиалиний был готов на 90 %. Тогда в пресс-службе показывали настоящий стеклянный дворец с «фонтанами».

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