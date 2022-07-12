В новосибирском Толмачёво новый терминал готов на 90%

Стройка завершится осенью 2022 года. Фото: Аэропорт Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачёво готовность нового терминала составила 90,1%. Полностью завершились строительные работы по устройству теплового контура здания, а также конструкций светопрозрачных фасадов. Осталось закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории.

— Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, а также по строительству ПС-110кВ «Новапорт» и аванперрона. Продолжаются работы по благоустройству привокзальной площади и устройству парковочных площадок аэропорта, а также внутренней отделке, инженерному и технологическому оборудованию, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что строительство нового терминала завершится к осени 2022 года. Полностью стеклянное здание днем будет заливать солнечный свет, а ночную подсветку сделает его заметным издалека.

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