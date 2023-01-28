В Новосибирске каток на Михайловской набережной прекратит работу 28 февраля

Самый длинный каток в России завершит работу 28 февраля.
Фото: Никита МАНЬКО
Стало известно, когда закроют каток на Михайловской набережной от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала. Дату закрытия сообщили в пресс-центре мэрии.
Самый длинный в России 1300-метровый каток на набережной в Новосибирске перестанет работать 28 февраля. К тому моменту в городе уже уберут все новогодние декорации.
Домик Снежинки и тач-экран также продолжат работать до конца февраля.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожане жаловались на заваленные снегом лавочки на катке.
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