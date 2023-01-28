«Водитель выходит закрывать двери»: салон новосибирского трамвая замело снегом из-за плохой уборки дорог

В Новосибирске салон трамвая завалило снегом из-за метели. Фото: Ирина Миц.

В Новосибирске трамвай № 15 замело снегом из-за метелей и плохой уборки дорог. Фотографии заваленного сугробами салона опубликовала в соцсетях пассажирка трамвая Ирина Миц.

– Пути не почищены, остановки не почищены. Двери трамвая плохо закрываются, и снег заметает в салон. Бедная женщина водитель, выходила очищать дверной проем и закрывала двери, – рассказала Ирина КП-Новосибирск.

Напомним, 28 января в городе с самого утра бушуют метели. Синоптики сообщали, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

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