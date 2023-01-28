Поиграем в снежки: в Новосибирске пройдет небольшой снегопад

В Новосибирске сегодня - замечательная погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суббота, 28 января, выдастся в меру морозным. Самое время погулять в парке или провести день на природе — погода как раз тому поспособствует.

— Ночью температура составит -9…-11 градусов, днем -7…-9. Будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. На дорогах местами гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -8…-13 градусов, местами до -18, днем -5…-10. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. По югу региона ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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