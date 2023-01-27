Мама спасла детей: стали известны подробности страшного пожара в Алтайском крае, где погибли три человека

Поджог устроил бывший сожитель 36-летней хозяйки дома. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Следственный комитет раскрыл подробности смертельного пожара в Рубцовске, где погибли три человека. Оказалось, поджог устроил бывший сожитель 36-летней хозяйки дома, пишет «Толк».

Напомним, ЧП произошло вечером 26 января на улице Заводской. Из полыхающего дома успели выбежать две сестры. Пожар унес жизни мамы и бабушки девочек, а также знакомого погибших женщин.

Как сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, речь идет о поджоге. Незадолго до трагедии между 36-летней женщиной и ее сожителем произошла ссора. На этом фоне мужчина облил веранду горючей смесью и поджег строение.

Увидев огонь, женщина быстро вытащила на улицу детей 7 и 16 лет. Но вот вывести остальных и спастись самой у нее не получилось.

− Подозреваемого в поджоге задержали. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, − отметили в публикации.

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