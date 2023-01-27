Мама, бабушка и дядя задохнулись: три человека погибли в страшном пожаре в Алтайском крае

Три человека погибли в страшном пожаре в Рубцовске. Фото: "Инцидент Рубцовск".

На улице Заводской в Рубцовске Алтайского края загорелся жилой дом. Его тушили более 10-ти спасателей. Причина пожара еще не установлена, но местные говорят, что это был поджог, пишет «ТОЛК».

По данным МЧС, вспыхнул дом вечером 26 января. Тушили пожар 3 отделения пожарной охраны на автоцистернах и 12 человек личного состава.

По словам местных жителей, из полыхающего дома успели выбежать три девочки. А вот их мама, бабушка и дядя остались внутри. Все трое погибли.

– Шансов у людей не было. Они задохнулись, – рассказали очевидцы.

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