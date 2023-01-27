В зоне спецоперации погиб многодетный отец из Новосибирской области Константин Семенов

Похороны сибиряка состоялись в пятницу, 27 января. Фото: Новосибирск скорбит

Многодетный отец из Новосибирской области Константин Семенов погиб в зоне спецоперации. Похороны сибиряка состоялись в пятницу, 27 января. Об этом КП-Новосибирск сообщили в администрации Чулымского района.

− Военнослужащего похоронили в городе Чулым. У него родители тут. Хотя сам он из Новосибирского района, проживал в селе Раздольное, − рассказали КП-Новосибирск в администрации.

Известно, что Константин воспитывал троих детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ходе СВО погиб 23-летний военнослужащий из Новосибирской области.

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